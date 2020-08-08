Son dakika güncel: DHA YURT BÜLTENİ - 14
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika güncel: DHA YURT BÜLTENİ - 14

Son dakika haberi... Hastanenin kadın güvenlik görevlisine, kadın ziyaretçi saldırdıGAZİANTEP Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kadın güvenlik görevlisi, hasta yakınlarına, koronavirüs tedbirleri kapsamında hastayı bir kişinin ziyaret edebileceği uyarısını yaptığı sırada bir kadının...

Son dakika güncel: DHA YURT BÜLTENİ - 14
08.08.2020 19:02 | Son Güncelleme: 08.08.2020 19:06

Hastanenin kadın güvenlik görevlisine, kadın ziyaretçi saldırdı

GAZİANTEP Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kadın güvenlik görevlisi, hasta yakınlarına, koronavirüs tedbirleri kapsamında hastayı bir kişinin ziyaret edebileceği uyarısını yaptığı sırada bir kadının saldırısına uğradı. Yaşananlar, hastanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde meydana geldi. Acil servis girişinde görev yapan güvenlik görevlisi İnci Kurtoğlu, tedavi gören bir hastayı ziyarete gelen yakınlarına, sadece bir kişinin hastayı ziyareti edebileceğini söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğunluğu azaltmak için ziyaretçi kısıtlaması yapıldığını anlatan Kurtoğlu'na, hasta yakınları ile konuştuğu sırada, aniden yanına gelen E.Ç. isimli bir kadın tokat attı. Olayın büyümesi üzerine diğer güvenlik görevlileri, kavga eden kadınları ayırdı. Yaşananlar ise hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay yerine gelen ekipler E.Ç.'nin ifadesini alırken, güvenlik görevlisi İnci Kurtoğlu ise saldırgan kadından şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Kadın güvenlikçinin hasta yakınları ile konuşması-İçerden gelen kadının güvenlikçiyi tokatlaması-Görevlilerin kadınları ayırması-Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP - DHA)

===============================

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı

ELAZIĞ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Şerifoğulları, evde kendisini izole etti.Elazığ Belediye Başkanı AK Parti'li Şahin Şerifoğulları, temas ettiği bir kişide koronavirüs tespit edilince, hastaneye başvurdu. Hastanede Şerifoğulları'na yapılan pozitif çıktı. Başkan Şerifoğulları, yapılan müdahalenin ardından evine gönderildi. Şerifoğulları'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı 14 gün kendisini izole edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Şerifoğulları'ndan arşiv görüntüler 

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ- Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,

======================

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, trafikte çıkan kavgada tarafları polis ekipleri güçlükle ayırdı.Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre minibüs ile otomobil sürücüsü araçlarını yol ortasında durdurarak yol verme tartışması yaşadı. Minibüs içindekilerin aşağıya inmesiyle tartışma kavgaya döndü. Kavgayı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen trafik ekipleri ve yoldan geçen vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı. Polis, tarafları ifadeleri için karakola götürdü. Yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yaşanan tartışma-Tartışmaya kadınların dahil olması-Yaşanan kavga-Polislerin araya girmeye çalışması-Yere düşenler 

Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),

=======================

Bursa'da nesli tükenmekte olan balaban kuşu, koruma altına alındı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ramazan Loyan tarafından bulunan ve nesli tükenmekte olan balaban kuşu, koruma altına alındı.Mustafakemalpaşa ilçesindeki Çalışkan Sokak'ta Ramazan Loyan isimli vatandaş, mermer atölyesinin yanında bir kuş buldu. Mermerlerin üzerindeki kuşu alan Loyan, yaptığı araştırmada, kuşun 'küçük balaban' adında nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan bir balıkçı türü olduğunu öğrendi. Yetkililere haber veren Ramazan Loyan, Mustafakemalpaşa Hayvan Barınağı'na kuşu teslim etti.Barınakta ilk kontrolleri yapılacak olan kuş, kontrollerinin ardından Karacabey Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kuştan detaylar-Bulan kişiden açıklamalar

Haber-Kamera: Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa),

=======================

Tokat'ta kene ile mücadele için keklik ve sülün doğaya bırakıldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını yayan kenelerle doğal yollarla mücadele amacıyla yetiştirilen keklik ve sülünler doğaya bırakıldı.

Türkiye'de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülen kenelerin ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadele amacıyla Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediyeye ait tesiste 2008 yılından bu yana keklik ve sülün yetiştiriliyor. Yılda 2 bine yakın keklik ve sülünün yetiştirildiği tesisteki hayvanlar daha sonra doğayla buluşturuluyor. Erbaa Belediyesi bu kapsamda istasyonda yetiştirdiği yaklaşık 1000 keklik ve sülünü bugün düzenlenen törenle doğaya bıraktı.Törende ayrıca Ordu Kano Kulübü ile Doğada Yaşam Derneği, Kelkit Çayı ve Park Vadi'de kano etkinliği düzenlendi.

Törende konuşan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Erbaa Belediyesi Keklik ve Sülün Üretim İstasyonumuz 2008 yılında kurulmuştur. Üretim istasyonumuz kuruluş amacı Kelkit Ovası olan kınalı keklik ve halkalı sülün popülasyonunu arttırmak bölgemizdeki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına sebep olan kenelerle doğal yollardan mücadele ve ekolojik dengenin korunması amacıyla kurulmuştur. İstasyonumuz vatandaşlarımızın ziyaretine açık olup gelecek nesillerimize hayvan sevgisi aşılamak ve doğadaki keneyle mücadeleyi artırmak adına Erbaa'ya kazandırılmıştır. 2019 yılında göreve geldiğimiz andan itibaren bizim de önem verdiğimiz keklik ve sülün üretim istasyonumuzda doğaya bırakacağımız keklik ve sülünleri anaç hayvanlardan elde ettiğimiz yumurtalarla kendimiz üretiyoruz. Ürettiğimiz keklik ve sülünleri bugün kene ile mücadele için doğaya bırakıyoruz." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü 3. Sayfa
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı Yaşam
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Politika
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş 3. Sayfa
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe taraftarına belgesel açıklaması: Görüntüleri Netflix kesti
Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe taraftarına belgesel açıklaması: Görüntüleri Netflix kesti
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu
Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Beton mikseri bariyere çarpıp devrilince ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü
Beton mikseri bariyere çarpıp devrilince ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici Salih Zeki Çolak
Magazin Cenk Eren Gupse Özay Hülya Avşar Kenan Doğulu
Spor Caner Erkin Mehmet Topal Malcolm Thomas Servet Yardımcı Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Kaza Düğün Ağustos Muharrem İnce
Şu an buradasınız: Son dakika güncel: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 19:28:42. #1.15#
title