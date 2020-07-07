Son dakika güncel: Dereye uçan TIR'ın şoförü yaralandı
Son dakika gelişmesine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp dereye uçan TIR'ın şoförü, yaralandı.
07.07.2020 15:56 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:47
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp dereye uçan TIR'ın şoförü, yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. İnegöl ilçesinden Ankara yönüne giden Nevzat Gürler (43) yönetimindeki TIR, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu dereye uçtu. Ağaçlara çarparak duran TIR'ın şoförü Nevzat G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Nevzat G., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Kaynak: DHA