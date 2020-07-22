Son dakika güncel: DENETİMDE NORMAL; SONRASINDA İSE BÖYLE...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika güncel: DENETİMDE NORMAL; SONRASINDA İSE BÖYLE...

Son dakika habere göre Birbirleriyle 'WhatsApp'tan haberleşen minibüs şoförleri polisin denetim noktasını geçtikten sonra minibüslerini tıka basa yolcuyla dolduruyor.

22.07.2020 12:28 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:34

Birbirleriyle 'WhatsApp'tan haberleşen minibüs şoförleri polisin denetim noktasını geçtikten sonra minibüslerini tıka basa yolcuyla dolduruyor.

Küçükçekmece'de koronavirüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşıyan minibüsler kameraya yansıdı. Polisin oluşturduğu denetim noktasına kadar kurallara uyan minibüs şoförleri, denetim noktasını geçtikten sonra minibüse fazladan yolcu aldı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde Şirinevler-Başakşehir hattında çalışan minibüsler, koronavirüs ile mücadelenin en önemli adımı olan 'sosyal mesafe' ve 'kapasite azaltma' kurallarını hiçe sayıyor. Polisin oluşturduğu denetim noktasına kadar kurallara uyan minibüs şoförlerinden bazıları denetim noktasını geçtikten sonra minibüse fazladan yolcu aldı. Salgın tehlikesine aldırmayarak balık istifi yolcu alınan minibüslerde vatandaşların, yolculuklarını kapılardan sarkarak yapması da, tehlikeli görüntülere sahne oldu.

SADECE KORONAVİRÜSE DEĞİL, KAZAYA DA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR

Görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri, vatandaşları minibüs içinde sıkıştırıp, kapılarını kapatmaya çalıştı. Ancak içerideki yolcu sayısının fazla olması nedeniyle, kapılar kapanmadı. Öte yandan birçok minibüs şoförünün koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kuralların yanı sıra, trafik kurallarına da aldırmadığı görüldü. Kırmızı ışıkta geçen minibüslerden biri hem kendi hem yolcuları hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika güncel: DENETİMDE NORMAL; SONRASINDA İSE BÖYLE...

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Magazin
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Ekonomi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Ekonomi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özlem Zengin Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Selçuk Yöntem Murat Dalkılıç Michael Jackson Öztürk Serengil
Spor Selçuk İnan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Son dakika güncel: DENETİMDE NORMAL; SONRASINDA İSE BÖYLE... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 12:53:11. #1.15#
title