Son dakika güncel: Darende'de çıkan yangında odunluk ve samanlıkta hasar oluştu Gelen son dakika haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde bir evin samanlık ve odunluk olarak kullanılan bölümünde çıkan yangında hasar oluştu.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir evin samanlık ve odunluk olarak kullanılan bölümünde çıkan yangında hasar oluştu. İlçenin kırsalda bulunan Irmaklı Mahallesi'nde Mahmut Özçelik'e ait evin bitişiğindeki odunluk ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Balaban İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yandaki evlere sıçramadan mahallelinin de yardımıyla söndürüldü. Yangında, 7 ton odun ile 4 ton saman kül oldu. Kaynak: AA