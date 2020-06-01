Son dakika güncel: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Salgınla mücadele bitmedi Son dakika güncel haberi... CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün yeni normal döneme geçildiğini; ancak salgınla mücadelenin bitmediğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün yeni normal döneme geçildiğini; ancak salgınla mücadelenin bitmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yeni normal döneme geçiyoruz. Salgınla mücadele bitmedi. Gevşersek, rehavete kapılırsak salgın yayılabilir. Bu yüzden maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet edelim. Bugüne kadar iyi getirdik. Başarımıza gölge düşürmeyelim" dedi.

Kaynak: DHA