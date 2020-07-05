Son dakika güncel: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla Ardahan Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES'in açılış törenine... Son dakika haberleri... Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni Ardahan'daki Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES'in açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kurdele kesilmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından...

Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni Ardahan'daki Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES'in açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kurdele kesilmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan "Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni"ne video konferansla katıldı. (9) Kaynak: AA