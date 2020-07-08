Son dakika güncel: Çöplüğe atılan felçli köpek, tedavisinin ardından sahiplendirilecek Son dakika haberlerine göre BURDUR'un Bucak ilçesinde, hayvanseverler tarafından çöplükte bulunan felçli köpek, tedavisi için kent merkezine getirildi.

BURDUR'un Bucak ilçesinde, hayvanseverler tarafından çöplükte bulunan felçli köpek, tedavisi için kent merkezine getirildi. Köpeğin, tedavi edildikten sonra sahiplendirileceği belirtildi.

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, otomobil çarpması sonucu köpeğin belinin kırılmış olabileceğini söyledi. Turan, "Bu Bucak'tan gelen üçüncü vaka. Çöplüğün üzerindeki dağa atılan bir yavrumuz. Araç mı ezdi, bilmiyoruz. Bacakları kırık vaziyette sürünürken görmüş arkadaşlar. Bucak'taki hayvansever arkadaşlarımız bize ulaştı" dedi.5 aylık köpeğin tedavisi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki hocalarla görüştüklerini söyleyen Turan, "Getirin bakalım, dediler. Şimdi fakültede tedavisi yapılacak. İnşallah geç kalınmamıştır. Bu vakalarda geç kalındığı zaman yapılacak bir şey olmuyor. Tedavisi gerçekleşirse sahiplendirme yoluna gideceğiz. Sürünmekten yaraları açılmış. Bunu bu şekilde çöpe atmak ölüme atmak demek. Hiçbir vicdana sığacak bir davranış değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA