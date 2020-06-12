Son dakika güncel: "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" Gelen son dakika haberine göre Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, "Çocuk işçiliği kavramı, çocuğun hazır olmadığı bir kavramdır.

Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, "Çocuk işçiliği kavramı, çocuğun hazır olmadığı bir kavramdır. Çocuğun çalıştırılması bu boyutuyla bir zorlamayı, sürüklemeyi ve nihayetinde istismarı barındırmaktadır." dedi.

Koçyiğit ve müdürlüğe bağlı Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar, "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü"nde çocuk işçiliğine dikkati çekmek ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla basın açıklaması düzenledi.

Açıklamasında çocukların gelecek demek olduğunu ifade eden Koçyiğit, "Bizler de devlet olarak onların olumsuz koşullardan etkilenmemeleri için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO), 2002 yılında dünyada çalışan milyonlarca çocuğun içinde bulunduğu olumsuz duruma ve yaşadıkları ağır koşullara dikkati çekmek için 12 Haziran gününü Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü olarak belirlemiştir. Çocuk işçiliği kavramı, çocuğun hazır olmadığı bir kavramdır. Çocuğun çalıştırılması bu boyutuyla bir zorlamayı, sürüklemeyi ve nihayetinde istismarı barındırmaktadır." dedi.

Koçyiğit, çocukların her şeyden önce "Çocuk olma hakkı" olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bunun elinden alınmaması gerekmektedir. Çocuğun çocuk olma hakkı olduğu sürece, eğitim, barınma, güvenlik gibi yaşamsal önemi olan hakları da var olabilecektir. Bu çerçevede Bakanlığımızca oluşturulan 2017-2023 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eylem Planı şu an yürürlükte bulunmaktadır. İl Müdürlüğü olarak ilimizde tespit ettiğimiz vakalar ağırlıklı olarak sokakta çalıştırılan/dilendirilen çocuklardır. İl Müdürlüğümüze bağlı olarak oluşturulan ve bu alanda tarama yapan, 8 personelden oluşan 2 mobil ekibimiz bulunmaktadır."

Kaynak: AA