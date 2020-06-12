Son dakika güncel: Çin'de Kovid-19'u duyurduktan sonra ölen doktor Li'nin çocuğu dünyaya geldi
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Son dakika güncel: Çin'de Kovid-19'u duyurduktan sonra ölen doktor Li'nin çocuğu dünyaya geldi

Son dakika gelişmesine göre Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilk kez dikkati çeken ve daha sonra virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Li Vınliang'ın eşi doğum yaptı.

Son dakika güncel: Çin'de Kovid-19'u duyurduktan sonra ölen doktor Li'nin çocuğu dünyaya geldi
12.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:03

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilk kez dikkati çeken ve daha sonra virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Li Vınliang'ın eşi doğum yaptı.

Çin basınındaki haberlere göre Li'nin eşi Fu Şüecie, yaptığı doğumu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bir erkek çocuğu dünyaya getiren Fu, paylaşımında "Kocam, cennetten görebiliyor musun? Senin bana verdiğin en son hediye bugün dünyaya geldi. Kesinlikle onları seveceğim ve onlara iyi bakacağım." ifadelerini kullandı.

Yeni doğan oğlu dışında bir çocuğu daha bulunan Fu'nun paylaşımı kısa süre sonra çok sayıda yorum ve beğeni topladı.

Li, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti

Polisin Aralık 2019'da ihtarda bulunduğu 8 doktor arasında yer alan Li Vınliang, 6 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Doktorun ölümü sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

Bölgedeki yetkililer, halkın tepkisi sonrasında Li'den özür dilemiş ve Çin hükümeti doktoru kahraman ilan etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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