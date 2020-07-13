Son dakika güncel: Çin'de göllerde ve nehirlerde su seviyesi tehlikeli şekilde yükseliyor
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Son dakika güncel: Çin'de göllerde ve nehirlerde su seviyesi tehlikeli şekilde yükseliyor

Bir son dakika haberine göre Çin'de ülkenin orta kesimlerinden etkili sağanaklar üç eyalette göl ve nehir sularının seviyesini tehlikeli şekilde yükseltti.

Son dakika güncel: Çin'de göllerde ve nehirlerde su seviyesi tehlikeli şekilde yükseliyor
13.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:56

Çin'de ülkenin orta kesimlerinden etkili sağanaklar üç eyalette göl ve nehir sularının seviyesini tehlikeli şekilde yükseltti.

Geçen haftadan bu yana devam eden yağışlar nedeniyle Hubey, Ciangşi, Hunan eyaletlerinde seller meydana geldi ve acil durum seviyesi artırıldı.

Yerel afet birimleri, Hubey eyaletinde 6 nehir ve 3 gölde su seviyesinin "uyarı düzeyi"nde yükseldiğini, 2 gölde ise "güvenli seviye"nin üzerine çıktığını bildirdi.

Eyaletteki 9 ana su havzası çevresindeki yerleşimlerde seller 58 bin 200 kişiyi etkilerken, 1220 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Jiangşi eyaletinde Çin'in en büyük tatlı su kaynağı Poyang Gölü'nde su seviyesi rekor seviyeye ulaştı. Göldeki ölçüm istasyonunda su seviyesi pazar günü 22 metre 53 santim kaydedildi. Su seviyesi 1998'de ölçülen en yüksek seviyenin üzerine çıktı.

Gölü besleyen akarsulardaki 35 ölçüm istasyonunda su seviyesi uyarı düzeyinin üzerine çıkarken, Poyan Gölü ve çevresindeki yerleşimlerde sel tehlikesine karşı birinci seviye alarm verildi.

Eyalette geçen haftadan bu yana yaşanan sellerden 5,2 milyonluk nüfus etkilenirken, 432 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Hunan eyaletinde Dongting Gölü'nde su seviyesi güvenli düzeyin üzerine çıkarken, akarsulardaki 42 ölçüm istasyonunda uyarı düzeyinde su seviyeleri kaydedildi.

Eyaletteki seller 5,3 milyonluk nüfusu etkilerken 12 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Çin'de ocaktan bu yana 27 bölgede görülen sellerde en az 141 kişi hayatını kaybettiği veya kaybolduğu bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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