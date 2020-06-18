Son dakika güncel: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bingöl ve Elazığ'daki depremlere ilişkin konuştu Açıklaması
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Son dakika güncel: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bingöl ve Elazığ'daki depremlere ilişkin konuştu Açıklaması

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bingöl'deki depremin ardından 224 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını başlattık ve merkez üssü diyebileceğimiz Kaynarpınar, Elmalı ve Dinarbey köylerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık.

Son dakika güncel: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bingöl ve Elazığ'daki depremlere ilişkin konuştu Açıklaması
18.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:56

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bingöl'deki depremin ardından 224 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını başlattık ve merkez üssü diyebileceğimiz Kaynarpınar, Elmalı ve Dinarbey köylerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Kaynarpınar köyümüzde 19 ağır ve yıkık, Elmalı'da 81 ağır yıkık, 9 orta hasarlı, Dinarbey'de de 35 ağır ve yıkık, 2 orta hasarlı bina tespiti yaptık." dedi.

Bakan Kurum, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Bingöl'de meydana gelen depremde, bir güvenlik korucusunun şehit düştüğünü anımsatarak, yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, diğer depremlerde olduğu gibi hemen tüm birimlerle seferber olduklarını ve harekete geçtiklerini anlatan Kurum, şunları belirtti:

"Bingöl'deki depremin ardından 224 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını başlattık ve merkez üssü diyebileceğimiz Kaynarpınar, Elmalı ve Dinarbey köylerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Kaynarpınar köyümüzde 19 ağır ve yıkık, Elmalı'da 81 ağır yıkık, 9 orta hasarlı, Dinarbey'de de 35 ağır ve yıkık, 2 orta hasarlı bina tespiti yaptık. Bingöl depremi sadece Bingöl'de değil Erzurum ve Erzincan'da da bazı ilçelerinde hissedildi, hasar oluştu. Bingöl'ün tamamında toplamda 638 bina ağır ve yıkık, 12 bina orta hasarlı, Erzurum Çat ilçemizde 189 bina ağır ve yıkık, 9 bina orta hasarlı, Erzincan Tercan ilçemizde de 38 bina ağır yıkık olarak tespit yapıldı. Toplamda 5 bin 900 binanın tespitini yaptık. En kısa sürede hafta sonuna kadar detaylı olarak tüm tespitleri yapıyor olacağız."

700 kamu binası incelendi

Bakan Kurum, 700 kamu binasının incelendiğini ve 1 okulun ağır, 4 okulun da orta hasarlı olduğunu, 11 kamu kurum kuruluşlarında kısmi hasar meydana geldiğinin belirlendiğini aktararak, Bingöl'ün Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde başlatılan enkaz kaldırma çalışmasının hızlı bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Hafta sonu çocukların Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına gireceğini ifade eden Kurum, şöyle dedi:

"Bu çerçevede okullarımızda tespitlerimizi yaptık. Gençlerimizin can güvenliği taşıma riski olan binaları tespitlerini, Milli Eğitim Bakanlığımızla istişare yapmak suretiyle, onların can güvenliğini teminat altına almış olduk. Hiçbir şekilde onları risk teşkil edecek binalara gerekli tedbirleri almak suretiyle sokmayacağız. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar."

TOKİ tarafından köylerde yapacakları tarım köy, hem konut hem ahır uygulamasını başlattıklarını bildiren Kurum, en kısa sürede ihalesini yaparak, vatandaşların yaralarını sararak depremin etkilerini de ortadan kaldıracaklarını aktardı.

Elazığ'daki deprem

Elazığ'da Sürsürü, Mustafapaşa, Abdullahpaşa ve Karşıyaka mahallelerindeki inşaatları inceleyeceklerini aktaran Kurum, söz verdikleri gibi bir yıl içerisinde etaplar halinde konutları teslim edeceklerini bildirdi.

Elazığ'da 19 bin 300 konutun inşasını başlattıklarını bildiren Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"İhalelerimizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz. 10 mahallede inşaatlarımız devam ediyor. İlk inşaatlarımızı inşallah 8. ay içerisinde tamamlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yani depremden 6-7 ay gibi kısa bir zamanda artık konutlarımızın teslimini yapar duruma geleceğiz. Orta hasarlı binalarımızla ilgili vatandaşlarımızdan talepler vardı. Bunu da bugünkü toplantımızda istişare ettik. Orta hasarlı binalarla alakalı 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde belediyemizle birlikte yasa kapsamına alacağız. Vatandaşlarımız bu binaların yapımı noktasında vergi, harç gibi bedelleri yatırmayacak. Yine imar planı ve kira yardımı noktasında da bakanlığımız belediyemizle birlikte bu süreci yürütüyor olacak."

Rüstempaşa Mahallesi'ndeki köprülü kavşakla ilgili çalışma yürütüldüğünü, yeni yapılacak imarda binaların çökme mesafelerini köprüden uzaklaştırmak suretiyle köprüyü koruyacak bir planlama yaptıklarını anlatan Kurum, "Bunu da belediyemizle birlikte yapacağız inşallah. En güzel şehircilik örneğini dünyaya ve Türkiye'ye örnek gösterilecek bir şehircilik örneğini de Elazığımızda yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara, riskli bina uyarısı

Tarım köy uygulamasının hızlandırılması talimatını verdiğini aktaran Kurum, her zaman vatandaşla beraber, onların rızasını almak suretiyle işleri yürüttüklerine dikkati çekti.

Bakan Kurum, "Deprem gerçeği hiçbir zaman bitmiyor. Bin yıldır bu topraklarda depremle ilgili sorunlar, problemler yaşıyoruz. Dün Elazığ, Malatya'da yaşadık. Bugün Bingöl'de yaşayacağız. Önümüzdeki süreçte yine yaşama ihtimalimiz var. Çünkü bir deprem bölgesi kuşağı içerisindeyiz. Fay hatları üzerinde yaşıyoruz. Dolayısıyla riskli binalarla alakalı vatandaşlarımızdan rica ediyorum, riskli bina tespitlerini yapsınlar. Bakanlık olarak Türkiye'nin her yerinde deprem dönüşümü çerçevesinde projelerimizi yürütüyoruz." diye konuştu.

Trabzon Araklı'da geçen yıl yaşanan sel felaketini anımsatan Kurum, şöyle dedi:

"Orada vatandaşlarımızı kaybettik. Hemen oraya gitmek suretiyle iklim değişikliğiyle ilgili mücadele kapsamında dere güzergahı üzerinde taşkın riski bulunan binaların taşınacağı sözünü vermiştik. TOKİ bu çerçevede Araklı'da 278 konutun inşasına başladı. Yüzde 30-40 seviyelerine geldi. Bu projeyi de en yakın zamanda teslim edip, dere güzergahı üzerinde taşınma sürecini de başlattık. Vatandaşımızın can güvenliğini teminat altına almış olacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu, bunu bilerek hareket etmek gerektiğini söyledi.

Depremden sonra yaraların sarılması için gerekenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını anlatan Özhaseki, "Depremde büyük devlet olmanın ne olduğunu bir kere daha Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki partimiz, hükümetimiz gösterdi. Bakanlarımız yaraları sarmak için günlerce kaldılar. Allah kendilerinden razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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