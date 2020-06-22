Son dakika güncel: Cani üvey baba her yerde aranıyor
Son dakika güncel haberi... Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldüren cani üvey baba polis ekiplerince her yerde aranıyor.
22.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:32
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldüren cani üvey baba polis ekiplerince her yerde aranıyor.
Pınarbaşı ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda işsiz olduğu öğrenilen H.S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü.
Üvey baba H.S. boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda H.S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de gözaltına alınarak ifadesi alındı.
Üvey baba H.S. polis ekiplerince her yerde aranıyor.
(Alparslan Ötüken/İHA)
Kaynak: İHA