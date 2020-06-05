Son dakika güncel: ÇANAKKALE Lapseki devi kiraz, çay bardağına sığmıyor
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Son dakika güncel: ÇANAKKALE Lapseki devi kiraz, çay bardağına sığmıyor

Son dakika haberine göre Lapseki devi kiraz, çay bardağına sığmıyorTÜRKİYE'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, lezzeti ve iriliğiyle meşhur olan 'Lapseki devi' türü kiraz, çay bardağına sığmıyor.

05.06.2020 18:58 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:06

Lapseki devi kiraz, çay bardağına sığmıyor

TÜRKİYE'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, lezzeti ve iriliğiyle meşhur olan 'Lapseki devi' türü kiraz, çay bardağına sığmıyor.

Çanakkale'de lezzeti ve tadıyla meşhur Lapseki kirazının hasadına başladı. Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Lapseki'de kiraz hasadında, ihracata giden ve tartıda tanesi 22 gram gelen dev Lapseki kirazını iriliğinden dolayı görenleri şaşkına çevirirken, çay bardağına da sığmıyor.

Lapsekili kiraz üreticisi Cihat Gündüz, "Aromasıyla, iriliğiyle ünlü Lapseki devi cinsi kirazı çok şükür yetiştirdik. Lapseki devi aromasıyla farklı bir tada sahip. Çay bardağına girmeyen irilikte bir kiraz. İtinalı bir şekilde ambalajlanıyor. Bu kiraz en erken ve en iri bir kiraz. Özellikle İstanbul piyasası ciddi bir ilgi gösteriyor. Sağolsun Belediye Başkanımız Sayın Eyüp Yılmaz ihracat konusunda çok yardımcı oluyor. Lapseki Devi cinsi kiraz çay bardağına girmiyor" dedi.

Son dakika güncel: ÇANAKKALE Lapseki devi kiraz, çay bardağına sığmıyor

Kaynak: DHA

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