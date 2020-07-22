Son dakika güncel: Büyükşehir'den altyapıya 12 milyon
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Son dakika güncel: Büyükşehir'den altyapıya 12 milyon

Gelen son dakika haberine göre Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki altyapı çalışmaları için son 6 ay içerisinde tam 12 milyon liralık harcama yaptı.

Son dakika güncel: Büyükşehir'den altyapıya 12 milyon
22.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:32

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki altyapı çalışmaları için son 6 ay içerisinde tam 12 milyon liralık harcama yaptı. Erzurum merkez de dahil olmak üzere il genelinde toplamda 115 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu ve kanalizasyon hattı oluşturan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, kimi bölgelerde de altyapı güçlendirme çalışmalarına imzasını attı. Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında yine 6 ay içerisinde on binlerce içme suyu ve kanalizasyon arızasına müdahale edildi. Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'daki altyapı çalışmalarıyla ilgili olarak yapılan harcamaları da ifade ederek, altyapı çalışmalarının önemine dikkati çekti.

115 kilometrelik yeni hat döşendi

Başkan Mehmet Sekmen, il genelinde son 6 ay içerisinde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında sadece 78 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu hattı oluşturdukları bilgisini vererek, buna ek olarak 37 kilometre de kanalizasyon hattı döşediklerini kaydetti. Toplamda 115 kilometreyi bulan yeni içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yanında kimi bölgelerde altyapı güçlendirme çalışması yaptıklarını da hatırlatan Başkan Sekmen, "Bu çalışmaların tamamı için son 6 ayda yaptığımız harcama 12 milyon lirayı buldu. Tek başına bu rakam bile Erzurum'un altyapısına verdiğimiz önemi göstermeye zaten yetiyor. Çünkü biz biliyoruz ki; nitelikli üstyapı hizmetlerine giden yol, öncelikle sağlam ve ihtiyaca uzun yıllar da cevap verebilecek bir altyapıdan geçiyor" diye konuştu.

On binlerce arızaya müdahale edildi

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen altyapı çalışmalarının sadece bunlarla sınırlı olmadığına işaret eden Başkan Sekmen, yılın aynı döneminde on binlerce içme suyu ve kanal arızasına da müdahale edildiğini belirtti. ESKİ'ye bağlı ekiplerin 6 ayda tam 7 bin 447 içme suyu arızasına müdahale ederek bakım ve onarım gerçekleştirdiğini kaydeden Sekmen, buna ilaveten 8 bin 387 kanal arıza ihbarının değerlendirilerek anında çözüm üretildiği bilgisini verdi.

"Altyapı hizmetleri büyük önem taşıyor"

Başkan Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: "Kadim şehrimizi modernize etmek, rutin belediyecilik hizmetleri bağlamında bütün ihtiyaçlarını ve eksikliklerini gidermek en büyük hedefimizi teşkil ediyor. Altyapı hizmetleri de, işte bu hedefe ulaşma noktasında atılması gereken adımlardan belki de en önemlisi. Bu yüzden hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor ve Erzurum'un nitelikli bir altyapıya kavuşabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede Erzurum'un dört bir yanında emek harcayan ekiplerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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