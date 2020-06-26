Son dakika güncel: Büyükkılıç'tan YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım müjdesi Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek adaylar ile sınav görevlileri toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek adaylar ile sınav görevlileri toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, cumartesi ve pazar günü YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlilerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanabileceklerini belirtti.

Büyükkılıç, "YKS nedeniyle ulaşım birimlerimizin vereceği hizmetlerde gerek öğrencilerimize gerekse sınav görevlilerine herhangi bir ücret söz konusu değil. Sokağa çıkma kısıtlamasının cumartesi ve pazar günleri olacağını da tekrar paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımızın da bu sürece uymalarını önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Büyükkılıç, öğrencilerin ve sınav görevlilerinin maske, mesafe ve temizlik konusunda da azami gayret göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA