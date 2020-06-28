Son dakika güncel: Bursa'daki plastik geri dönüşüm tesislerinde yangın çıktı
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Son dakika güncel: Bursa'daki plastik geri dönüşüm tesislerinde yangın çıktı

Son dakika haberi... Bursa'daki plastik geri dönüşüm tesislerinde yangın çıktıBursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm tesislerinde yangın çıktı.

28.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:58

Bursa'daki plastik geri dönüşüm tesislerinde yangın çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm tesislerinde yangın çıktı. 7 vatandaş ve 3 itfaiye görevlisinin etkilendiği yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Orhangazi ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde bulunan, Kenan Karakuş'a ait plastik geri dönüşüm tesislerinde meydana geldi.

Açık ve kapalı alanları bulunan tesislerde, iddiaya göre açık laanda kaynak yapıldığı anda çıkan kıvılcımlar çevredeki plastikleri tutuşturdu. Plastik malzemeler hızla alev alırken, yükselen alevler çevreye de sıçradı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine, çevre ilçeler Gemlik ve İznik'in yanı sıra Bursa merkezinden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Tonlarca plastik malzeme bulunan tesisleri etkisi altına alan yangın, daha sonra yanındaki zeytin alana da sıçradı.

10 KİŞİ ETKİLENDİ

Yangında tesislerde bulunan 7 vatandaş ile yangına müdahalede bulunan Orhangazi İtfaiye Müdürü ile 2 itfaiye eri olmak üzere toplam 10 kişi dumanlardan etkilendi. Vatandaşlar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Tesislerden zeytinlik alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, tesisisin tamamı yangından etkilendi. Ayrıca, zeytin alana sıçrayan alevler sonucu 10 zeytin ağacı da zarar gördü. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın sonrası ortaya çıkan duman kütlesi, Orhangazi ilçesinin tüm semalarından görüldü. Alevlerin yükselişi yangın boyutunun ciddiyetini ön plana koyarken, dumanların yükselmesi havadan görüntülendi.

Emniyet ekipleri ise yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika güncel: Bursa'daki plastik geri dönüşüm tesislerinde yangın çıktı

Kaynak: DHA

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