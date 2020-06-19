Son dakika güncel: Burdur'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Son dakika güncel: Burdur'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haberine göre BURDUR'da, hafriyat kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Son dakika güncel: Burdur'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
19.06.2020 23:30 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:34

BURDUR'da, hafriyat kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Burdur-Karamanlı yolu 32'nci kilometresinde meydana geldi. Cengiz Yücel (53) yönetimindeki 07 AKK 803 plakalı hafriyat kamyonu ile Oktay Serttaş'ın kullandığı 15 SE 701 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonette sıkışan sürücü Oktay Serttaş ve yanındaki Karamanlı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Kemal Yırtıcı (48) yaralandı. Çevredekilerni ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serttaş, Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karamanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri ve Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. 2 yaralı sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Kaynak: DHA

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