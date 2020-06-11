Son dakika güncel: Borsa ilk yarıda yükseldi Son dakika haberleri: Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,25 yükseldi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,25 yükseldi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,25 yükseldi. Endeks 271,28 puan artışla 110 bin 50 puan olurken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,34 arttı.

(İHA)

Kaynak: İHA