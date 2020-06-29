Son dakika güncel: BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak... Son dakika güncel haberi: BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak planlarının "yasa dışı" olduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak planlarının "yasa dışı" olduğunu bildirdi. Kaynak: AA