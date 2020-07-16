Son dakika güncel: Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika güncel: Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Bir son dakika haberine göre Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uyarak ellerinde Türk bayraklarıyla direniş meydanını doldurdu.

Son dakika güncel: Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
16.07.2020 01:15 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:19

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uyarak ellerinde Türk bayraklarıyla direniş meydanını doldurdu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde program düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Direniş Meydanı'na gelen vatandaşlar, Covid-19 nedeniyle hem maskesini taktı hem de sosyal mesafeye uyarak nöbet tuttu.

Burada düzenlenen programa Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Kadir Ekinci,15 Temmuz gecesi milletin ölümü korkuturcasına dimdik göğsünü siper ettiğinin altını çizdi.

Vali Ekinci, "O gün milletimizin geleceğini, ülkemizin istikbalini, yok etmeye kasetmiş, milletin silahlarını gasp etmiş ve o milletin silahlarını, tankını, tüfeğini, uçağını yine millete acımasızca doğrultmuş, milletin aziz şehit etmiş hain terör örgütünün kalkışmasıyla ne yazık ki bu millet acı bir tecrübeyi bir kez daha yaşamıştı. Şükürler olsun ki, bu aziz millet bugüne kadar onurlu duruşuyla, dik duruşuyla, uluslararası alanda her zaman örnek olduğu gibi 15 Temmuz 2016'da da bu hain darbe girişimine kalkışan, FETÖ mensuplarına haddelerini bildirmiş, namluların karşısına adete ölümü korkuturcasına dimdik göğüslerini siper etmiş, canlarını feda etmiş ve bu milletin geleceğini garanti altına almıştır" dedi.

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi yeni bir tarih yazmışlardır"

Milletin, canı pahasına bu hain girişimi başarısızlığa uğrattığını anımsatan Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise, "Milletimiz, 15 Temmuz gecesi sokakları ve meydanları doldurarak, canı pahasına da olsa ölümü göze alarak, bu hain girişimi başarısızlığa uğratmıştır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi yeni bir tarih yazmışlardır. Cesaretleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla yeni bir tarih yazmışlardır. Ülkeyi, parçalayacaklarını, devleti ele geçireceklerini düşünerek harekete geçenler maalesef ertesi gün büyük bir bozguna uğrayıp bu girişimleri bertaraf edilmiştir. Bu hain darbe teşebbüsü sadece devlete değil, aynı zamanda milletin iradesine yapılmıştır. Bayrağımıza, ezanımıza, devletimizin kurumlarına hak ve özgürlüklerimizde kasteden bu alçakça girişim, milletimizin kahramanca savunmasıyla püskürtülmüştür" diye konuştu.

Gazilerden göreve hazırız mesajı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaralanan gazi Mehmet Akif Özdemir ise, "Milletimiz tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi yine hep beraber, birlik ve beraberlik içinde FETÖ'yü el birliğiyle sabah aydınlanmadan bozguna uğratmış ve büyük bir zafer kazanmıştır. Biz de o zaferin yıl dönümü nedeniyle burada bulunuyoruz. Bugün şehitlerimizi yad etmek için burada toplandık. Bizler, yılmayacağımızı, 15 Temmuz'u unutmayacağımızı dünyaya haykırmak için her sene bugün toplanmaya devam edeceğiz. Milletimiz 15 Temmuz gecesi cesaretiyle, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazdı. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kalplerdeki mümtaz yerlerini koruyacaklardır" ifadelerini kullandı.

Hakkari'de görev yaptığı sırada mayına basıp gazi olan İdris Tuğmuş'da, "Ben Hakkari Şemdinli kırsalında görev yaparken mayına basıp gazi oldum. Gerekirse ülkem için tekrardan gazi olurum. Gerekirse de şehit olurum. Fetöcü köpekler bilsin ki asla bu ülkemizi onlara teslim etmeye niyetimiz yok. Bingöl'den bunu haykırıyoruz"şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 3. Sayfa
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle...
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu Güncel
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı Ekonomi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi Güncel
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı Güncel
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı Güncel
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
İbrahim Tatlıses, 15 Temmuz şehitleri için 100 adet kurban kestirdi
İbrahim Tatlıses, 15 Temmuz şehitleri için 100 adet kurban kestirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Özkoç Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Reynmen Ece Erken Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli
Daha Fazla Darbe Şehit Asker Survivor
Şu an buradasınız: Son dakika güncel: Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 01:19:35. #1.15#
title