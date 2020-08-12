Son dakika güncel: Bin 448 personelle 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı
Son dakika güncel haberi: İçişleri Bakanlığınca Hatay ilinde Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı.
12.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:25
İçişleri Bakanlığınca Hatay ilinde Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda; Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 448 personel görev alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili olarak, "Bugün bin 448 personelimiz Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonuna başladı" açıklamasında bulundu.
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ANKARA
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Kaynak: DHA