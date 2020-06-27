Son dakika güncel: Beyşehir'de apartman dairesinde yangın
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Son dakika güncel: Beyşehir'de apartman dairesinde yangın

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın son katında mutfakta çıkan yangın evin diğer odalarına sıçramadan söndürüldü.

Son dakika güncel: Beyşehir'de apartman dairesinde yangın
27.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:36

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın son katında mutfakta çıkan yangın evin diğer odalarına sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle, Bağlar Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 5'inci katından yükselen dumanlar üzerine itfaiyeye ev yangını ihbarında bulunuldu.

Kısa sürede adrese gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, binadaki diğer dairelerde oturanlar tahliye edildi.

Zafer C.'ye ait dairede, mutfak tüpünden çıktığı belirlenen yangın dolayısıyla içeriye oksijen tüpü ve gaz maskesi takarak girebilen itfaiye ekipleri, yanan tüpü önce ıslak battaniye ile üzerini örtüp söndürmeye çalışırken, başarılı olamayınca su sıkarak söndürüp balkona çıkardı.

Ekipler ardından mutfaktaki alevlere müdahale etti, dairedeki dumanı tahliye etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede evin diğer odalarına sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu mutfak eşyalarının ve dolaplarının zarar gördüğü belirlendi.

Yangın sonrası dairesinde yangın çıkan kişi ile apartman sakinleri arasında tartışma yaşandı.

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Kaynak: AA

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