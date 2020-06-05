Son dakika güncel: Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, Dünya Çevre Günü'nde Haliç'e daldı
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Son dakika güncel: Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, Dünya Çevre Günü'nde Haliç'e daldı

Son dakika haberine göre Beyoğlu Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Haliç'te düzenlediği etkinlikle kutladı.

Son dakika güncel: Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, Dünya Çevre Günü'nde Haliç'e daldı
05.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:58

Beyoğlu Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Haliç'te düzenlediği etkinlikle kutladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, dalgıç kıyafetlerini giyerek gençlerle birlikte Hasköy Sahil'den Haliç'e dalarak balıkları yemledi.

Aynı zamanda Haliç'in sularında "Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun" pankartı açıldı. Haliç'te gerçekleştirilen etkinlikle çevre temizliğiyle ilişkin farkındalık oluşturulmasına dikkat çekildi.

Yıldız, sosyal mesafe kurallarına uyarak yaptığı basın açıklamasında, Haliç'in İBB tarafından ihmal edildiğini iddia etti.

Haliç'in İstanbul'un gözbebeği olduğunu ve Dünya Çevre Günü'nü burada kutlamak istediklerini kaydeden Yıldız, "Dünya hızlı bir şekilde iklim değişikliği içinde. Medeniyetimiz yarın ölecek olsakta bir ağaç dikmemiz gerektiğini söylüyor. Bu bizim çevreye olan duyarlılığımızı gösteriyor. Bugün Haliç'te bu etkinliği yapmamızın sebebi çok anlamlı. Bugün profesyonel dalgıçlarımızla beraber ben de dalgıç elbisesini giydim ve Haliç'in mavi olduğunu umduğum sularına daldım." diye konuştu.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 22 Eylül 2019'da profesyonel yüzücüler ile Haliç'e daldığını da hatırlatan Başkan Yıldız, şunları söyledi:

"O gün mavi bir Haliç vardı ve etrafımızda balıklarda bizimle beraber yüzüyordu. Bugün maalesef 10 ay sonra bu maviliği Haliç'te göremedim. Maalesef 5-6 metre aşağıya daldık görüntü beklediğimizden kötüydü. Biz mevcut İBB yönetimine mavi bir Haliç bırakmıştık. İBB yönetiminden dünyanın gözbebeği olan Haliç'i o bıraktığımız maviye kavuşturmasını bekliyoruz. Altın boynuzumuz açıkça görülüyor ki İBB tarafından ihmal ediliyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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