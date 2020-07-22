Son dakika güncel: Bayrampaşa'da silahlı kavga: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika güncel: Bayrampaşa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Son dakika güncel: Bayrampaşa'da silahlı kavga: 2 yaralı
22.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:36

İstanbul Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken bölgeye Özel Harekat polisleri sevk edildi.

Olay, Terazidere Mahallesi'nde bulunan Terazidere Spor Kulübü Sosyal Tesisleri'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup sosyal tesisler içerisinde bir süre sohbet ettikten sonra taraflardan biri belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu 2 kişiye kurşun isabet etti. Yaralılardan birinin olayla ilgisi olmadığı öğrenildi. Silahlı saldırı gerçekleştiren kişiler olay yerinden uzaklaşırken havaya ateş açtı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise çalışmalarını gerçekleştirdi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlardan biri yakalanarak emniyete götürüldü. Çay içtiği sırada ateş sesleri duyduğunu ifade eden bir vatandaş, "Bir baktım. Ateş ediyorlar. 2 kişi yaralandı. Ateş edenler kaçtı. Yaralının kurşun ayağına geldi" dedi.

"SİLAHI ÇIKARDI, AYAĞINA SIKTI"

Silahlı kavgadan önce tarafların sohbet ettiklerini dile getiren Rıza Vatansever, "Muhabbet ediyorlardı. Bizim arkadaşımız geldi. Öbür çocuk da geldi. Silahı çıkardı. Ayağına sıktı. Bir iki tanesi boşa gitti. Bir tanesi adamın birine geldi. Sonra biz çocuğun ayağını bağladık. Hastaneye gönderdik. Sonra havaya ateş ettiler. Kaçtılar" diye konuştu.

Şüphelilerin bir anda ateş ettiğini ifade eden Vatansever, "Buraya bir kişi geldi. Sonra arkadan bir kişi geldi. Onlar dört kişilerdi. Çocuk bu mahallenin insanıydı. Kimseye zararı yoktu. İki yaralı var. Biri Kadir diye bir kardeşimiz bir de Hikmet abi. Onun hiçbir alakası yoktu. Oturuyordu. Kavgaya gelmediler. Bir anda silahı çıkarıp ateş etti. Tartışma olmadı" şeklinde konuştu.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi 3. Sayfa
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti 3. Sayfa
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti 3. Sayfa
68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Magazin
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Beşiktaş, Welinton için Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı
Beşiktaş, Welinton için Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı
Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Son Dakika: UEFA, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro kesinti cezası verdi
Son Dakika: UEFA, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro kesinti cezası verdi
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babası konuştu: Yüreğimiz yandı
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babası konuştu: Yüreğimiz yandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Selçuk Yöntem Tuvana Türkay Öztürk Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Selçuk İnan Fatih Terim Gökhan Gönül Tahir Karapınar
Daha Fazla Muğla Erkek Beşiktaş Jandarma
Şu an buradasınız: Son dakika güncel: Bayrampaşa'da silahlı kavga: 2 yaralı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 20:12:58. #1.14#
title