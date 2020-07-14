Son dakika güncel: Bayrampaşa'da 24 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberleri: Bayrampaşa'da 24 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
14.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:34
Bayrampaşa'da 24 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ Narkotik Suçlarla Mu¨cadele Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨ görevlilerince 11 Temmuz'da otogarda gerçekleştirilen operasyonda, bir otomobilin bagajındaki dört metal dişli içerisinde 24 kilogram afyon sakızı bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan M.E. (66) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA