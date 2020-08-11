Son dakika güncel: Başkentte kaçakçılık operasyonları
Son dakika haberleri: Ankara'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.
11.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:13
Ankara'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, kaçak olduğu belirlenen 695 bin 400 makaron, 6 bin 600 litre karışımlı akaryakıt, 2 bin 694 elektronik eşya, 190 paket sigara ve 156 kilogram tütün ele geçirildi.
Operasyonlarda, 9 zanlı gözaltına alındı.
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Kaynak: AA