Son dakika güncel: Başkentte kaçakçılık operasyonları Son dakika haberleri: Ankara'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.

Ankara'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, kaçak olduğu belirlenen 695 bin 400 makaron, 6 bin 600 litre karışımlı akaryakıt, 2 bin 694 elektronik eşya, 190 paket sigara ve 156 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda, 9 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA