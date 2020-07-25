Son dakika güncel: Başkent Ankara'nın 100'üncü yıllar kutlama hazırlıkları ATO'da başladı
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Son dakika güncel: Başkent Ankara'nın 100'üncü yıllar kutlama hazırlıkları ATO'da başladı

Son dakika haberi... Ankara'nın tarihi ve kültürel dokusuyla ilgili çalışmalar yaparak Başkentin turizm potansiyelini harekete geçirmek isteyen Ankara Ticaret Odası (ATO), Türk Milleti'nin Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele'de geleceğini değiştiren Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılını ve Başkentin...

Son dakika güncel: Başkent Ankara'nın 100'üncü yıllar kutlama hazırlıkları ATO'da başladı
25.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:08

Ankara'nın tarihi ve kültürel dokusuyla ilgili çalışmalar yaparak Başkentin turizm potansiyelini harekete geçirmek isteyen Ankara Ticaret Odası (ATO), Türk Milleti'nin Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele'de geleceğini değiştiren Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılını ve Başkentin 100'üncü yıllarını görkemli bir törenle kutlamak için hazırlık çalışmalarına başladı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 2021 yılındaki 100'üncü yıl etkinlikleri ve Başkent'te gerçekleştirilecek 100'üncü yıllar kutlamaları için Ankara Ticaret Odası'nın Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen hazırlık toplantısına ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı Belediyesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Ankara Kent Konseyi'nden temsilciler katıldı.

Kutlamalar için ortak çalışma

Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkent'teki diğer 100'üncü yılların coşku ve heyecanla kutlanması için paydaşların tamamının birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti. Kültürel ve tarihi miraslara sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmanın önemli olduğunu kaydeden Baran, "Ülkemiz ve Başkentimiz açısından dönüm noktası olan tarihi değerlerimizin 100'üncü yıllarını coşku ve heyecan içerisinde kutlamak ve bunu gelecek nesillere aktaracak eserleri ATO olarak Başkentimize kazandırmak istiyoruz" dedi.

AKK Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ise konuşmasında Ankara'nın 81 milyonun evi olarak tüm ülkenin iç turizmini karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. Yılmaz, "100'üncü yıllara dair farkındalık oluşturmak amacıyla çıktığımız yolda bu şehrin ekonomisini planlayabileceğimizi, kendi hikayemiz üzerinden yeniden kalkınmayı yaratabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Albay Kadim Koç'un sunumuyla devam eden toplantıya; Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizmden Sorumlu Müdür Yardımcısı Ramazan Çilali, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Veli Keskin, ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu, TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi Engin Şahin, ATO Meclis Üyesi Ömer Sarıoğlu, ATO ve AKK Temsilcileri de katıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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