Son dakika güncel: Bakü sokakları Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü
Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hafta sonu yürürlüğe giren tam sokağa çıkma yasağı uygulamasının ikinci gününde Azerbaycan'ın başkenti Bakü sokakları boş kaldı.
07.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:35
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hafta sonu yürürlüğe giren tam sokağa çıkma yasağı uygulamasının ikinci gününde Azerbaycan'ın başkenti Bakü sokakları boş kaldı.
Kaynak: AA