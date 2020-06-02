Son dakika güncel: Bakan Pakdemirli: Deniz patlıcanı avcılığı sona erdi
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Son dakika güncel: Bakan Pakdemirli: Deniz patlıcanı avcılığı sona erdi

Gelen son dakika haberine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin önemli ihraç kalemlerinden biri olan deniz patlıcanında av sezonunun sona erdiğini belirtti.

Son dakika güncel: Bakan Pakdemirli: Deniz patlıcanı avcılığı sona erdi
02.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:23

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin önemli ihraç kalemlerinden biri olan deniz patlıcanında av sezonunun sona erdiğini belirtti. 

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, deniz tabanındaki kum ve çamuru süzerek beslenen ve deniz ekosistemi için önem taşıyan deniz patlıcanında 1 Ocak'ta başlayan av sezonunun 1 Haziran'da sona erdiğini bildirdi. Türkiye'nin temiz deniz sularında sağlıklı ve kaliteli olarak doğal yollarla yetişen deniz patlıcanın özellikle Çin mutfağında önemli bir yer tuttuğunu ve iç tüketimde kullanılmadığını ifade eden Pakdemirli, deniz patlıcanı avcılığının İzmir Dikili, Çeşme ve Balıkesir Ayvalık ilçeleri arasında yapıldığını belirtti.

'ETKİN DENETİMLE KAÇAK AVCILIK BİTİRİLDİ'Dış talepten dolayı kaçak avcılığın artığını dile getiren Pakdemirli, bu nedenle kota sistemi getirdiklerini ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisiyle yürüttükleri etkin denetim sayesinde geçmiş yıllarda yaşanan kaçak avcılığı bitirdiklerini söyledi. Bakan Pakdemirli, kota kapsamında 230 balıkçı gemisine toplam 2 bin 500 ton deniz patlıcanı avcılığı yapılması için izin verdiklerini ifade etti.'YILDA 30 MİLYON DOLARLIK DENİZ PATLICANI İHRAÇ EDİLİYOR'

Av sezonun 1 Haziran'da sona erdiğini belirten Pakdemirli, avlanılan 2 bin 84 ton deniz patlıcanının fabrikalarda işlendiğini ve Çin ve Güney Kore başta üzere Uzak Doğu ülkelerine ihraç edildiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin yılda 30 milyon dolar değerinde deniz patlıcanı ihraç ettiğini de sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA

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