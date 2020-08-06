Son dakika güncel: Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el-Mişri ile görüştü
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus'ta Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.
06.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:06
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus'ta Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki siyasi süreç ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
(İHA)
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Kaynak: İHA