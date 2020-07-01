Son dakika güncel: Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin 11 kişi gözaltına alındı Son dakika habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'nin açıklamasında, Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30 Haziran itibarıyla sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi.

Bu kapsamda tespit edilen 19 hesap yöneticisi içerisinden 11 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınanlar hakkında adli tahkikatın sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da 2, İstanbul'da 5, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa ve Mersin'de birer kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA