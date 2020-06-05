Son dakika güncel: Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' paylaşımı Son dakika haberine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştiğini duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştiğini duyurdu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul, tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA