Son dakika güncel: Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' paylaşımı
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Son dakika güncel: Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' paylaşımı

Son dakika haberine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştiğini duyurdu.

Son dakika güncel: Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' paylaşımı
05.06.2020 21:32 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:32

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştiğini duyurdu. 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul, tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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