Son dakika güncel: Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı Son dakika güncel haberi: Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısıKİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Azez kentine bağlı Succu bölgesinde öğleden sonra terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Azez'de tedirginliğe yol açan patlamada 3 sivil hayatını kaybederken, yaklaşık 2 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Azez'de ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olanlar ise Kilis'e sevk edildi.

Kaynak: DHA