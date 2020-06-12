Son dakika güncel: Aydın'da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Son dakika güncel haberi: Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
12.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:02
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Akçakonak Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan 4 helikopter, karadan da 15 arazöz ile müdahale ediliyor.
Havanın rüzgarlı olması nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük çektiği belirtildi.
Kaynak: AA