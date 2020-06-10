Son dakika güncel: Arnavutköy'de trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika güncel: Arnavutköy'de trafik kazası: 1 ölü

Son dakika güncel haberi... Arnavutköy'de yoldan çıkan otomobil devrildi, sürücü yaşamını yitirdi.

Son dakika güncel: Arnavutköy'de trafik kazası: 1 ölü
10.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:05

Arnavutköy'de yoldan çıkan otomobil devrildi, sürücü yaşamını yitirdi.

Sultangazi yönüne seyreden S.D.'nin kullandığı 42 EG 103 plakalı otomobil, yoldan çıkıp takla attı.

Ormanlık alana savrulan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.D. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, araçta bulunan M.S. ve T.D. hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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