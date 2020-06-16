Son dakika güncel: Arazi kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
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Son dakika güncel: Arazi kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 3 kişi arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti.

Son dakika güncel: Arazi kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
16.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:22

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 3 kişi arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti. Bıçak darbesiyle hafif yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gökçebey ilçesi Üçburgu Mahallesi'nde yaşandı. Amca çocukları olduğu öğrenilen K.A. (38), M.G.A. (45) ve V.A. (18) arasında arsa yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerini darp eden taraflar arasında çıkan kavgada V.A. sol kolundan bıçakla hafif şekilde yaralandı. Gökçebey Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan V.A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili araştırma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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