Son dakika güncel: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
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Son dakika güncel: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1068'e, Fas'ta 269'a ve Ürdün'de 11'e yükseldi.

Son dakika güncel: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
18.07.2020 22:07 | Son Güncelleme: 18.07.2020 22:07

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1068'e, Fas'ta 269'a ve Ürdün'de 11'e yükseldi. Lübnan ve Tunus'ta vaka sayısı arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 1068'e çıktı.

601 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 22 bin 549'a yükseldi, 15 bin 684 kişi iyileşti.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, 5 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. 289 kişide virüs belirlendiği, 260 kişinin iyileştiği bilgisi verildi.

Böylece, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 269'a, vaka sayısının 17 bin 15'e, iyileşen hasta sayısının 14 bin 620'ye ulaştığı ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 1 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

5 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1214'e çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının da 1022 olduğu bildirildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 75 kişide daha virüs tespit edildiğini açıkladı.

Toplam vaka sayısının 2 bin 775'e yükseldiği ülkede, virüs kaynaklı ölüm sayısının 40, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1485 olduğu ifade edildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 12 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 1348'e çıktı.

1095 hastanın iyileştiği ülkede, şu ana 50 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

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