Son dakika güncel: ANTALYA Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı Gelen son dakika haberlerine göre Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktıANTALYA'da yalnız yaşayan KOAH hastası Tevfik Yılmaz'ın (51) evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polisi aradı.

Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı

ANTALYA'da yalnız yaşayan KOAH hastası Tevfik Yılmaz'ın (51) evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polisi aradı. İtfaiye merdiveniyle balkondan eve giren polis, Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 2'nci katında yalnız yaşayan, KOAH hastası olan ve makinelere bağlı yaşayan Tevfik Yılmaz'ı bir süredir göremeyen komşuları, evinden de kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen polis ekipleri kapıyı uzun süre çaldı, ancak açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Polis ekipleri, adrese gelen itfaiye ekiplerinin merdiveniyle 2'nci katta bulunan evin balkonuna çıktı. Eve giren polis, ekipleri Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kapının açılmasıyla eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü değerlendirilen Yılmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA