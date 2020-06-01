Son dakika güncel: Ankara'da yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 4 gözaltı
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Son dakika güncel: Ankara'da yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 4 gözaltı

Son dakika güncel haberi... Ankara'da yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 4 gözaltı ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, Barış Çakan (20) ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada, bıçaklanarak öldürüldü.

01.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:47

Ankara'da yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 4 gözaltı ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, Barış Çakan (20) ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada, bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Etimesgut Alsancak mahallesinde meydana geldi. Barış Çakan ve arkadaşı B.A., ezan okunduğu sırada parkta araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen 3 kişiyi uyardı. Araçtakilerin buna tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Barış Çakan, bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Barış Çakan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından B.A. ile araçta bulunan A.B., K.Y. ve Ö.Y. gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği, sosyal medyada yer alan, Barış Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle öldürüldüğüne ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B.A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir. Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikardır" denildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Barış Çakan, Söğüt Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul eden Barış Çakan'ın babası Nihat Çakan, oğlunun arkadaşı tarafından telefonla aranmasının ardından dışarıya çıktığını belirterek, "Olay yerine gittiğimde olay gerçekleşmişti. 3 kişi araçla gelip yanlarına yüksek sesle normal müzik dinlemişler. Çocuğumun arkadaşı, 'ezan okunuyor, ezana saygısızlık yapmayın' demiş. 'Siz bize Müslümanlığı mı öğretiyorsunuz?' demişler. Daha sonra birbirlerine giriyorlar. Çocuğumun arkadaşları kaçıyor, çocuğum da aralarında kalıyor. Çocuğum askere gidecekti. Celp işlemlerini yapmıştık, cuma günü aile hekimliğinden raporlarını aldık. Bu insanlar gencecik. 20 yaşındaki çocuğu sebepsiz yere, bir laf için bir insan mı öldürülür? Ben gerekli cezaları almalarını istiyorum. Aynı mahallede oturuyor üçü de" dedi.

Görgü tanığı Serkan Üzer, kavgayı ayırmaya çalıştığını ve Barış Çakan'ın bıçaklandıktan sonra kaçarak bir evin bahçesine düştüğünü söyledi. Üzer, çağrılan ambulansı beklerken mahallede yaşayan bir hemşirenin Çakan'a ilk müdahaleyi yaptığını kaydetti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay anı mahallede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan kavganın ardından bıçakla yaralanan Barış Çakan'ın koşarak uzaklaştığı ve çevrede bulunan vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan gözaltındaki 4 kişinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Son dakika güncel: Ankara'da yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 4 gözaltı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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