Son dakika güncel: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 4'ü Bylock kullanıcısı, 10...
Bir son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 4'ü Bylock kullanıcısı, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
11.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:28
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 4'ü Bylock kullanıcısı, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Kaynak: AA