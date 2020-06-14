Son dakika güncel: Aksaray'da 6 puhu, evin bahçesine yuva yaptı Gelen son dakika haberlerine göre AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 6 puhu, Ahmet Ilgın'a ait evin bahçesinden 10 gündür ayrılmıyor.

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 6 puhu, Ahmet Ilgın'a ait evin bahçesinden 10 gündür ayrılmıyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Ahmet Ilgın'a ait evin bahçesine gelen nesli tükenme tehlikesindeki puhular, 10 gündür bahçedeki ağaçlardan ayrılmıyor. Bahçede bulunan 6 kuşa gözü gibi baktığını belirten Ahmet Ilgın, "Bahçemizde oldukça çok ağaç var. 10 gün önce bahçemizde farklı bir kuş türü olduğunu fark ettik. İnsanlardan kaçmıyorlar. Bu kuşlar bahçemizdeki ağaçlara yuva yapmış durumdalar. Sayıları 6'nın üzerinde, 2'si dışında diğerleri yavru. Kuşları araştırdığımızda nesli tükenmekte olan puhu olduklarını öğrendik. Kuşlara zarar gelmemesi için adeta nöbet tutuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA