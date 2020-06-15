Son dakika güncel: AK Partili Çelik'ten, 'Pençe-Kartal' paylaşımı Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör unsurlarına yönelik başlatılan 'Pençe-Kartal operasyonu' ile ilgili, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör unsurlarına yönelik başlatılan 'Pençe-Kartal operasyonu' ile ilgili, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor." dedi.

Kaynak: DHA