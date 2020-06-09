Son dakika güncel: Afyonkarahisar'da panelvan ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü
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Son dakika güncel: Afyonkarahisar'da panelvan ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde panelvan ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika güncel: Afyonkarahisar'da panelvan ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü
09.06.2020 01:35 | Son Güncelleme: 09.06.2020 02:02

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde panelvan ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Abdullah Ülker (47) idaresindeki panelvan, Afyonkarahisar - Isparta kara yolu Karaadilli beldesi yakınlarında Mustafa Şahin (72) yönetimindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı.

Kazada tarım aracının sürücüsü Şahin yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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