Son dakika güncel: Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 asker öldü
Son dakika haberlerine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti.
12.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:13
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti.
Emniyet yetkilileri, Baglan'ın Çeşm-i Şir bölgesinde, militanlarla güvenlik güçleri arsında çatışma çıktığını açıkladı.
Çatışmada 4 askerin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 10 güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydetti.
Çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiği vurgulandı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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Kaynak: AA