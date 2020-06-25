Son dakika güncel: Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü Son dakika habere göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi, öldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi, öldü. Alınan bilgiye göre, Bozpınar köyünde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Kızıl (35) av tüfeğinden çıkan mermilerle yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Kızıl, müdahaleye rağmen kurtulamadı. Jandarma ekipleri, köyde ve hastanede önlem aldı. Kaynak: AA