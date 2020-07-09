Son dakika güncel: Adana'da Suriyeli gencin vurulmasıyla ilgili sanık polis memuru hakim karşısında Son dakika haberleri... Adana'da Suriyeli gencin vurulmasıyla ilgili "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuklu polis memurunun yargılanmasına başlandı.

Adana'da Suriyeli gencin vurulmasıyla ilgili "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuklu polis memurunun yargılanmasına başlandı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık polis memuru F.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Suriyeli Ali el Hemdan'ın babası müşteki Adnan el Hemdan ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

F.K'nin avukatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle müvekkilli ile cezaevinde görüşemediklerini, savunmalarını da hazırlayamadıkları için kendilerine soru yöneltilmemesini talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatın talebini kabul edip bir sonraki celseye kadar sanık polis memuru ve avukatına savunma hazırlamaları için süre verdi.

Suriyeli gencin babası Adnan el Hemdan ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Daha sonra olayın tanıkları S.D. ve Z.Ü'nün dinlendiği duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Merkez Seyhan ilçesinde, 27 Nisan'da Suriye uyruklu Ali el Hemdan'ın (18) silah yaralanmasına bağlı olarak ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan ve tutuklanan şüpheli polis F.K. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA