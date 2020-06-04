Son dakika güncel: 9,5 yıl hapisle aranan gasp hükümlüsü yakalandı
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Son dakika güncel: 9,5 yıl hapisle aranan gasp hükümlüsü yakalandı

Son dakika haberi... BOLU'da, polisin operasyonuyla yakalanan ve örgütlü gasp suçundan kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan Tarık Bayram, cezaevine gönderildi.

Son dakika güncel: 9,5 yıl hapisle aranan gasp hükümlüsü yakalandı
04.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:36

BOLU'da, polisin operasyonuyla yakalanan ve örgütlü gasp suçundan kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan Tarık Bayram, cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da karıştığı örgütlü gasp suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan Tarık Bayram'ın Bolu'da olduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 yıldır aranan Tarık Bayram'ın yaşadığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan Tarık Bayram, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Tarık Bayram tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

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