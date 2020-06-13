Son dakika güncel: 6 terörist gözaltına alındı
Gelen son dakika haberine göre MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
13.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:39
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı."
(İHA)
Kaynak: İHA