Son dakika güncel: 25 metrelik çukura düşen inek vinçle kurtarıldı Bir son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, 25 metre derinliğindeki çukura düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, 25 metre derinliğindeki çukura düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Karamürsel ilçesi Çamçukur köyünde, 25 metre derinliğindeki çukura düşen ineği gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi, olay yerine gelerek, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri vinç ile çukura inerken, halatlarla bağlanan inek, vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA