Son dakika güncel: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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Son dakika güncel: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Son dakika haberlerine göre Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Son dakika güncel: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
23.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:40

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek mesajında, basınının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Basın çalışanlarının gece gündüz, soğuk sıcak demeden fedakarca görev yaptığını aktaran Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun ifade ve haber alma özgürlüğünün güvencesi olduğunu 15 Temmuz 2016 günü vatanımızın ve milletimizin istiklaline ve istikbaline karşı yapılan darbe girişiminde bir kez daha göstererek millet iradesinden yana tavır alan basın çalışanlarının, ne kadar önemli bir görevi yerine getirdikleri ve yaptıkları özverili çalışmalar her türlü takdire şayandır. Tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten basının, demokratik toplumların en önemli güvencesi olduğunu ifade etti..

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise gerek yerel gerekse ulusal anlamda doğru ve güvenilir bilgiler ışığında kamuoyunun aydınlatılmasını sağladıkları için basın çalışanlarına teşekkür etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü noktasında hassasiyetleri ile haberleşme özgürlüğü ve kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğu dengesiyle hareket eden, her şartta özveri ile görevlerini yerine getiren tüm emektar basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dilerim." ifadelerini kullandı.

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin de mesajında, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

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Kaynak: AA

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